Olivier Deschacht begrijpt er nog steeds niets van: "Het is nauwelijks te vergeven"

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht is samen met KVC Westerlo de enige ploeg die 6 op 6 heeft gepakt in de Jupiler Pro League. Maar het goede voetbal blijft nog wel uit bij paars-wit.

Anderlecht won eerst met 1-0 van STVV in een leeg Lotto Park. Mario Stroeykens kon toen de wedstrijd beslissen met een laat doelpunt. Vorig weekend werd er met 1-2 gewonnen van Antwerp, maar kon paars-wit ook niet overtuigen.

Olivier Deschacht wordt niet warm van wat zijn ex-club brengt. "Waar is de drang naar voren? Het voetbal van vandaag is druk zetten, de bal trachten te heroveren. Dat doet Anderlecht niet. Het is afwachten. Het lijkt wel René Weiler. En als ze druk willen zetten, mis ik een plan", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Zoiets moet je van tevoren uittekenen. De spits moet naar daar lopen, een middenvelder naar ergens anders. Om de tegenstander vast te zetten en de dominantie op te eisen. Dat kunnen ze niet. Trainen ze daar wel genoeg op? Wordt er een plan uitgetekend? Ik vraag het me af", gaat Deschacht verder.

Deschacht wil nog iets kwijt over vorig seizoen. Hij kan nog steeds niet begrijpen hoe Anderlecht de titel liet liggen. "Als Anderlecht-man kan en mag ik het zeggen. Die gemiste titelkans van vorig seizoen ligt nog altijd op de maag. Winnen op de voorlaatste speeldag tegen Club Brugge en de titel was binnen."

"En dan zo afwachtend spelen, zonder de minste druk. Ik begrijp het nog altijd niet. Zo heeft Anderlecht de latere kampioen vertrouwen gegeven en zelf de titel gemist. De supporters hebben dat nog altijd niet verwerkt. Na zeven jaar zo’n titelkans en die dan op die manier laten liggen. Het is nauwelijks te vergeven" ,besluit hij.