Sterkhouder Racing Genk wil toptransfer maken naar Europese subtopper

Volgens journalist Sacha Tavolieri moet Racing Genk binnenkort afscheid nemen van sterkhouder Zakaria El Ouahdi. De verdediger staat in belangstelling van Portugese topclub Benfica.

El Ouahdi speelt momenteel met Marokko op de Olympische Spelen in Parijs. Daar werden ze in de halve finale uitgeschakeld door Spanje. El Ouahdi moet deze donderdag wel nog de finale om brons spelen tegen Egypte.

Volgens Transfermarkt heeft El Ouahdi een marktwaarde van 4,5 miljoen euro. Racing Genk weigerde eerder al een bod van acht miljoen euro van Benfica.

In de winter verving Zakaria El Ouahdi de vertrokken Daniel Muñoz als rechtsachter. De Marokkaan maakte indruk tijdens de play-offs en speelde in totaal 27 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Naast El Ouahdi zou ook Bilal Bilal El Khannouss andere oorden willen opzoeken. Deze zondag ontvangt Racing Genk landskampioen Club Brugge. Racing Genk startte het seizoen met 1 op 6.

šŸ”µ Infos #KRCGenk :

šŸ‡²šŸ‡¦ Genkies already seeking for a substitute with several profiles on the table to replace Zakaria El Ouahdi as talks are underway with an 2cd offer of #Benfica incoming in order to make the deal happen. More news šŸ”œ #mercato #JPL #SLB #DimaMaghrib