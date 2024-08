'Atletico Madrid is bereid om bijna honderd miljoen euro te betalen voor aanvaller van Manchester City, maar... brengt transfer zelf in gevaar met véél te laag loonsvoorstel'

Atlético Madrid is bereid om héél diep in de buidel te tasten om Julian Alvarez naar Spanje te halen. En toch staat de transfer plots op losse schroeven. En daarvoor moet de Spaanse topclub in eigen boezem kijken.

Manchester City en Atlético Madrid hebben een akkoord over de transfer van Julian Alvarez. Los Colchoneros betalen 75 miljoen euro voor de Argentijnse aanvaller. Via tal van bonussen kan de totale som uiteindelijk oplopen tot 95 miljoen euro. Ook Alvarez zelf wil graag weg uit het Etihad Stadium. De 36-voudig Argentijns international heeft geen uitzicht op een basisplaats en wil elders zijn geluk beproeven. Al is hij niet van plan om voor een appel en een ei te gaan voetballen. De Spaanse media weten dat Alvarez niet kan lachen met het voorstel dat hij heeft gekregen van Atlético. Naar verluidt proberen Los Colchoneros de hoge transfersom te verantwoorden door de speler minder royaal te betalen. Het zorgt ervoor dat de Argentijn zelf twijfelt om voor Atlético Madrid te gaan voetballen. Al zijn er momenteel geen concrete alternatieven in Europa. Enkel de Saoedische clubs liggen op vinkenslag om toe te slaan van zodra het kan. Kan Atlético Madrid Julian Alvarez overtuigen? Ondertussen is Diego Simeone zelf in actie geschoten om de gemoederen te bedaren. De coach van Atlético Madrid wil er zijn landgenoot namelijk héél graag bij. Dat zal moeten blijken uit een het nieuwe voorstel...