OFFICIEEL: Club Brugge verrast en heeft nieuwe doelman beet

Club Brugge is al goed bezig geweest op de transfermarkt. Maar de club was nog niet klaar, er werd woensdag een nieuwe transfer officieel gemaakt.

Club Brugge deed aan het begin van de transferperiode al meteen een aantal transfer en leek klaar te zijn met zijn huiswerk. Maar voor wie dacht dat Club geen inkomende transfers meer ging voorstellen, kwam er woensdag een verrassing.

Blauw-zwart kon alweer een nieuw gezicht voorstellen. Het gaat om Dani van den Heuvel. De 21-jarige doelman uit Nederland tekende tot 2026.

Na het vertrek van Nick Shinton ging Club Brugge nog op zoek naar extra versterking in doel, verklaarde de club zelf via haar kanalen. Shinton tekende eerder bij Beerschot.

De Nederlander genoot zijn jeugdopleidingen in eigen land bij ADO Den Haag en Ajax. Nadien trok hij in 2020 naar Leeds United. Hier kwam hij uit voor de U18 en U21. Hij komt transfervrij over.