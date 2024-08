Wereldkampioen geeft plannen over terugkeer naar oude liefde op na bedreigingen en tekent bij: "Met spijt in het hart"

Benfica heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat sterspeler Angel Di Maria een jaar langer bij de club blijft. De 36-jarige Argentijn leek lange tijd op weg naar Rosario Central, de club in Argentinië waar hij zijn carrière begon, maar na bedreigingen besloot hij af te zien van dat plan. Hij verlengde z

Di Maria verlengde zijn contract dan maar bij de Portugese topclub. "Ik ben blij om nog een jaar bij Benfica te blijven en Dit shirt te kunnen blijven dragen", zei de Argentijnse wereldkampioen op de clubsite. "Ik hoop dat we de titels kunnen winnen Die we vorig seizoen niet hebben gewonnen."

Benfica moest de titel vorig seizoen laten aan stadsrivaal Sporting. Di Maria was vorig seizoen goed voor zeventien goals en vijftien assists in 48 officiële duels voor Benfica. Met Argentinië won hij deze zomer de Copa América.

In het voorjaar kondigde de aanvaller aan dat hij het komende seizoen graag voor Rosario Central in Argentinië wilde spelen, de club in zijn geboortestad waar hij zijn voetbalcarrière begon. Echter, zijn familie ontving ernstige bedreigingen.

"Onlangs werd er een doos voor de winkel van mijn zus gegooid. In de doos zat een varkenskop met een kogel in het voorhoofd en een brief waarin stond dat als ik zou terugkeren naar Rosario, het volgende hoofd met een kogel dat van mijn dochter zou zijn," vertelde Di Maria eind vorige maand in een interview met de lokale tv-zender Rosario 3. "Om de rust en het welzijn van mijn familie te waarborgen, heb ik met pijn in mijn hart besloten niet terug te keren naar Rosario."

De wereldkampioen van 2022 begon zijn carrière bij Rosario Central en speelde daarna voor Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus en opnieuw Benfica.