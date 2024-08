Club Brugge blijft hoog mikken en wil Feyenoord en Heerenveen aftroeven

Club Brugge heeft deze zomer al heel wat transfers weten af te ronden, maar ook de komende dagen en weken blijven ze de markt afspeuren. Daarbij zijn ze nu ook in Zweden terechtgekomen, zo blijkt.

Club Brugge heeft op de transfermarkt al enkele mooie moves gemaakt deze zomer. De club haalde al heel wat spelers met Jashari, Tszolis, Nilsson, Romero en Siquet. En eerder deze week kondigden ze ook nog eens een nieuwe keeper aan.

De club kondigde woensdag aan dat er met Dani van den Heuvel een nieuwe doelman is gecontracteerd. Verder zou Club zijn oog nog hebben laten vallen op versterkingen voor het middenveld. Volgens het Braziliaanse 'Blog do São Paulo' is de club uit West-Vlaanderen geïnteresseerd in Jhegson Mendez.

© photonews

Maar daar blijft het niet bij, zo klinkt het vanuit Nederland en Zweden. Ook Marcus Linday staat namelijk op de radar van Club Brugge, zo blijkt. Die komt momenteel uit in zijn eigen Zweden, waar hij indruk maakt bij Västeräs SK.

Veel kapers op de kust voor Linday

En dat heeft veel ploegen wakker gemaakt. Zo is er vanuit Nederland ook interesse van Feyenoord en Heerenveen onder meer voor de 21-jarige Zweed. Ook Lech Poznan en nog andere teams uit Oost-Europa zouden zich roeren.

Waar Linday zelf zin in heeft, is niet meteen geweten. Spelen in de Champions League kan hem misschien wel overtuigen om alsnog voor Club Brugge te kiezen. We houden u de komende dagen en weken zeker verder op de hoogte.