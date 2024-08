Gaat dit de kritiek doen verstommen? Pro League komt met nieuwigheid omtrent de VAR, Standard en Mechelen krijgen de primeur

De voorbije jaren was de VAR en de arbitrage vaak de Kop-van-Jut voor de supporters. De kritiek is vaak striemend en dus is de vraag stilaan of die ooit nog gaat verstommen. De Pro League komt met een nieuwigheid.

"Meer communicatie, meer transparantie en dus meer begrip. Met deze overtuiging gingen de Pro League, DAZN en het Professional Refereeing Department aan de slag om de relatie tussen scheidsrechter en publiek te versterken."

"Door de VAR-feed bij een on-field-review openbaar te maken, krijgt de kijker voortaan dezelfde beelden te zien waarop de scheidsrechter zich baseert om zijn beslissing te nemen bij een review", aldus de Pro League op haar webstek.

Vanaf heden gaan we dus de VAR-feed volledig geïntegreerd zien worden in de live-uitzending van de Jupiler Pro League wanneer de ref naar de monitor wordt geroepen voor een on-field-review. Dat is een primeur.

Meer transparantie, meer begrip

“Fans willen weten wat er precies gebeurt in cruciale fases van een wedstrijd, zoals een VAR-interventie. Wanneer refs samen met hun team beslissingen nemen in het heetst van de strijd, delen we vanaf nu dus meer info", aldus Lorin Parys van de Pro League.

"Zodat onze fans inzicht krijgen in hoe die beslissingen tot stand komen. We zijn ervan overtuigd dat meer transparantie zal leiden tot meer inzicht en begrip. We zijn blij dat we met DAZN en het Professional Refereeing Department echte partners in innovatie hebben.”