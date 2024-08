Na maandenlang blessureleed kan hij een kwaliteitsinjectie geven aan OH Leuven: "Het zit niet in mijn karakter om op te geven"

OH Leuven nam al bij al makkelijk de maat van een zwak KRC Genk. Thibault Vlietinck wist zichzelf op het scoreblad te trappen, een deugddoend doelpunt na een lange afwezigheid.

Na een doelpuntloos gelijkspel op de eerste speeldag wist OH Leuven de ban te breken tegen een zwak KRC Genk. Met deze solide prestatie hebben de Leuvenaren hun competitiestart niet gemist.

De uitblinkers waren dan ook vooral te zoeken aan de Leuvense zijde, één daarvan was Thibault Vlietinck. Na een maandenlange afwezigheid – in oktober 2023 moest hij al snel naar de kant met een achillespeesblessure in de wedstrijd tegen Anderlecht – stond de rechtervleugelverdediger opnieuw in de basis.

"Het is een lange en moeilijke periode geweest. Negen maanden lang ups en downs. Kunnen starten is al een fantastisch gevoel en als je dan zo een wedstrijd kan spelen met de ploeg, mooier kan niet", verwoordt Vlietinck het zelf.

Na een dik halfuur voetballen werd Vlietinck diep gestuurd door Pletinckx en de wingback werkte af als een volleerde spits. Het deed hem zichtbaar deugd, al was er toch even twijfel over buitenspel. "Ik dacht eerst ook dat het buitenspel was. De minuten waarin ze de goal checken leken dan ook heel lang te duren. Maar als ze dan telt is het dubbel zo mooi."

Vlietinck twijfelde nooit aan zijn terugkeer. "We hebben een fantastische medische staf en zijn meteen keihard aan de slag gegaan. Het zit niet in mijn karakter om op te geven. Al was ik thuis misschien niet altijd de meest aangename in huis."

De toekomst ziet er goed uit voor Vlietinck. “Ik ben heel graag in Leuven en de klik met de coach is goed." Met Richie Sagrado zag Vlietinck alvast een rechtstreekse concurrent vertrekken naar Venezia, al werd er met Oscar Gil wel meteen een nieuwe in huis gehaald.