Ook zaakwaarnemer begrijpt niet dat Bayern München bod van vijftig miljoen euro heeft geweigerd: "De club liet zelf weten dat ze mogen vertrekken"

Manchester United drukt door voor Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. De Engelsen hebben al een persoonlijk akkoord met de spelers, maar Bayern München wil het onderste uit de kan halen?

Komt er eindelijk schot in de transferdossiers van Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Beide spelers van Bayern München worden al weken aan een transfer naar Manchester United gelinkt, maar concrete stappen werden amper gezet.

The Athletic weet dat er een stroomversnelling is in beide dossiers. Vooreerst is Manchester United rond met beide spelers. Voor de Ligt én Mazraoui ligt een contract voor vijf seizoenen klaar op Old Trafford.

The Red Devils hebben inmiddels een gezamenlijk bod van een slordige zestig euro gedaan om beide spelers los te weken bij Bayern München. Is dat optimistisch? Feit is alleszins dat Der Rekordmeister de aanbieding heeft geweigerd.

De Duitse grootmacht had een prijskaartje van vijftig miljoen euro rond de nek van de Ligt gehangen, terwijl Mazraoui twintig miljoen euro moet kosten. "Maar toch vind ik het vreemd dat Bayern dat bod heeft geweigerd", is Rafaele Pimenta (zaakwaarnemer van beide spelers, nvdr.) misnoegd. "Beiden hadden te horen gekregen dat ze mogen vertrekken."

Wat denkt Vincent Kompany ervan?

Bovendien wil Vincent Kompany snel schakelen. De coach van Bayern München heeft nog enkele namen op de verlanglijst staan, maar inkomende transfers krijgen pas groen licht van de directie als er geld is gegenereerd via uitgaande transfers. Op deze manier kan het allemaal héél lang duren…