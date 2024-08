Transfer van sterkhouder Cercle Brugge duurt voorlopig heel lang: dit is de reden

Kevin Denkey heeft nog steeds geen nieuwe club gevonden. De technisch directeur van Cercle Brugge verduidelijkt de situatie ondertussen in zeer duidelijke bewoordingen.

Aangekondigd om te vertrekken na een uitzonderlijk seizoen 2023-2024 met Cercle Brugge, is Kevin Denkey op dit moment nog steeds een Brugse speler. Technisch directeur van Groen en Zwart, Rembert Vromant, heeft zich uitgesproken over de situatie van de aanvaller voor Het Laatste Nieuws.

De interesse voor de Togolese speler blijft bestaan: "Er is interesse in Kevin. En we luisteren naar geïnteresseerde clubs. Kevin weet dat ook - we werken samen aan een transfer. Hij had ook kunnen vertrekken in januari, maar we zijn overeengekomen om door te gaan tot de zomer. Hij heeft een klik gehad en bleef presteren," aldus de voormalige directeur van de analyse van prestaties en scouting bij Club Pachuca Tuzos, in Mexico.

"Is er vertraging bij een transfer? De markt is langzaam op gang gekomen. De absolute toptransfers hebben nog niet plaatsgevonden. Maar ik voel dat de dominostenen beginnen te vallen." Liggen er aanbiedingen op tafel? Vromant's antwoord: "Daar kan ik niet op reageren. Maar als ik zeg dat er aanbiedingen waren tijdens voorgaande zomer- en wintertransfers, begrijpt u wat er momenteel gaande is."

Kan Kevin Denkey bij Cercle blijven?

Cercle Brugge zou logischerwijs een aanzienlijk bedrag willen ontvangen voor de topscorer van de Pro League vorig seizoen, die voor 2 miljoen euro werd gekocht. Volgens Transfermarkt wordt de speler momenteel gewaardeerd op 16 miljoen euro.

"Ik zie ook het bedrag van 20 miljoen euro in de pers verschijnen. Maar we hebben geen specifiek bedrag voor ogen. De markt zal bepalen hoeveel Kevin waard is. We zien spelers de Belgische competitie verlaten voor zeer hoge bedragen. Ayase Ueda (10 miljoen euro) is onze duurste uitgaande transfer; we willen altijd beter doen," legt de Bruggeling uit.

En als tegen alle verwachtingen in, de Valk bij Cercle blijft? "Op dit moment plannen we dat niet, nee. We denken dat de markt langzaam klaar is om vooruit te gaan. En als dat niet het geval is, zal Kevin op 7 september nog steeds een speler van Cercle zijn, net zoals hij dat nu is."