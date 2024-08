'Anderlecht grijpt ernaast: Genk-speler heeft bijna akkoord'

Mark McKenzie lijkt KRC Genk te gaan verlaten. Hij kwam nog niet in actie dit seizoen bij Genk en de kans dat dat nog zal gebeuren, is steeds kleiner aan het worden. De Amerikaanse verdediger hoopt op een transfer.

En die lijkt er ook te komen. Vanuit Duitsland is er immers heel wat interesse voor de 25-jarige international. Werder Bremen, Mainz en Stuttgart hebben allemaal geïnformeerd naar hem. Zeker die eerste ploeg leek concreet.

Werder Bremen is namelijk naarstig op zoek naar versterkingen voor zijn verdediging. Daarbij komen ze ook aankloppen in ons land, want ook zij hadden onder meer Matisse Samoise op de radar staan, maar dus ook McKenzie.

🔵 Infos #KRCGenk :

🇺🇸 Marc McKenzie close to Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga as there are advanced talks between player side and #VfBStuttgart. Stuttgart expects a new central back before end of the window and targeted McKenzie who’s keen for a move in Germany. Genkies waiting for 5M€ in order to… pic.twitter.com/AMMBJ2FBO9