KAA Gent lijkt vervanger voor De Sart gevonden te hebben, ze willen alweer shoppen op bekende grond

Vorig weekend kreeg Gent al een klap van Dender, dat in de slotfase de winnende treffer kon maken. Donderdag tegen Silkeborg moesten ze in de slotminuten de gelijkmaker slikken. Dat duidt toch op een structureel probleem.

Onder Wouter Vrancken zijn de Buffalo's nog op zoek. Een nieuwe trainer, een nieuw systeem en vooral nog niet al te veel versterkingen. Vooral op het middenveld en in de aanval mag er nog het een en ander bijkomen.

Het vertrek van Julien De Sart was een onverwachte domper. De Sart had onlangs nog zijn contract verlengd en zou een steunpilaar voor de komende jaren worden, maar koos voor een lucratief aanbod uit het Midden-Oosten.

De Oost-Vlamingen lijken de vervanger voor de belangrijke middenvelder te hebben gevonden in de Japanse international Atsuki Ito. De 25-jarige middenvelder, die momenteel bij Urawa Red Diamonds speelt, staat op het punt om naar Gent te verhuizen.

Volgens lokale bronnen is een akkoord tussen alle partijen nabij. Het zou na Schmidt, Watanabe en Yokota al de vierde speler uit het land van de rijzende zon zijn die Gent binnenhaalt. STVV achterna?

