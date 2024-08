Chelsea stuurt duidelijk signaal naar Lukaku: Rode Duivel verkeert in grote problemen

De bizarre situatie rond Lukaku en Chelsea houdt aan. De Rode Duivel traint inmiddels zelfs mee met de U21.

Het is duidelijk: Lukaku wil weg en Chelsea wil hem laten gaan. Al moet de Rode Duivel daarvoor wel een parcours doorlopen dat je niet meteen verwacht bij iemand van zijn status.

De Belgische aanvaller werd in 2021 voor 113 miljoen euro van Inter overgenomen. Big Rom moest in Londen doen wat hij bij Inter en de Rode Duivels zo vaak had gedaan, namelijk scoren. Maar ook tijdens zijn tweede periode bij de Blues slaagde hij er niet in door te breken.

Vorig seizoen werd Lukaku uitgeleend aan AS Roma, waar hij een redelijk seizoen beleefde en 13 doelpunten maakte in de Serie A. Deze zomer kwam er veel Italiaanse belangstelling voor de Belgische aanvaller. Roma toonde interesse, maar kon de transfer niet financieel rond krijgen. AC Milan was eveneens concreet, maar koos uiteindelijk voor de Spaanse aanvaller Álvaro Morata.

De grootste kanshebber voor Lukaku's volgende bestemming lijkt Napoli te zijn. Voor deze transfer moet Napoli echter eerst afscheid nemen van hun spits, Victor Osimhen. Een speler waar ook Chelsea interesse in heeft. Een mogelijke ruildeal is dus niet uitgesloten.

Wat de toekomst voor Lukaku zal brengen, is nog onduidelijk. Het lijkt echter vrijwel zeker dat we hem komend seizoen niet meer in een Chelsea-truitje zullen zien. Voorlopig traint hij dus mee bij Chelsea, maar wel met de U21.