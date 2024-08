Muslic krijgt fikse opdoffer te verwerken bij Cercle Brugge: "Harde klap voor hem en ons"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge pakte een verdiende overwinning tegen Beerschot. Al bezorgde de wedstrijd Miron Muslic opnieuw ook de nodige kopzorgen.

Miron Muslic was na afloop van de 4-1-overwinning tegen Beerschot tevreden over de manier waarop zijn ploeg speelde en de reactie die ze toonden.

“We zijn aan het zoeken naar ritme en balans met de midweekwedstrijden. Vandaag hebben we gespeeld hoe Cercle hoort te spelen”, liet hij optekenen bij Sporza.

De intensiteit en agressiviteit zaten heel goed. Zijn ploeg durfde ook hoog te spelen. “De tegenstander tot fouten dwingen en daar voordeel uit halen. Het plan klopte en werd goed uitgevoerd. Ons plan is geen hogere wiskunde, het is simpel maar iedereen moet het plan dan wel uitvoeren. Vandaag was dat het geval.”

Al kreeg de Vereniging ook weer met de nodige kopzorgen af te rekenen. Edgaras Utkus moest al snel de strijd staken, met wat leek op een probleem met de hamstrings.

“Dat de onfortuinlijke Utkus weer uitvalt met een blessure is een harde klap voor hem én voor ons”, gaat Muslic verder. “Hij heeft zoveel ongeluk en was net op de goeie weg terug. Hij heeft al zoveel kansen gemist om te schitteren. Hij zal alle steun van ons krijgen om sterker terug te keren.”