Sam Kerkhofs spreekt klare taal over promotie naar 1B en inbreng van eigen jeugd bij Sporting Hasselt

Samen met Rik Verheye werd Sam Kerkhofs eigenaar van Sporting Hasselt. De beide voorzitters zitten met veel ambities.

Koop eens een voetbalclub. Dat gekke idee hadden Rik Verheye en Sam Kerkhofs toen Sporting Hasselt beschikbaar kwam. Een zegen voor de club, zo is gebleken, al is het ook uitkijken hoever de groei kan gaan.

In ons land gaat het met overnames van voetbalclubs vaak fout, zeker als die in buitenlandse handen komen. Overnames door buitenlandse partijen, daar heeft Kerkhofs een duidelijke mening over, zo vertelt hij aan Veto.

“Heel simpel, je moet dat gewoon verbieden. In Nederland mag een buitenlandse partij geen meerderheidsaandeel in een club bezitten. Ik vind dat heel logisch”, klinkt het. Hij verwijst naar het verhaal van Eendracht Aalst.

“De enige motivatie die zij daarvoor kunnen hebben is mensenhandel. Zij planten hier een tros spelers neer, proberen zo veel mogelijk te winnen op korte termijn zodat de marktwaarde omhoog gaat, en verkopen dan weer. Dat is niet gezond, maar zij dwingen de anderen wel om daarin mee te gaan. Die buitenlandse eigenaars zijn een groot gevaar.”

Moeilijke integratie van eigen jeugd

Met Sporting Hasselt heeft hij ook de nodige ambitie. “Wij zijn een club die wel naar boven kijkt en profvoetbal ambieert, maar niet door hier artificieel veel geld in te pompen. Wij willen binnen drie jaar naar 1B promoveren door onze inkomsten structureel te verhogen.”

Een plaatsje voor de eigen jeugd is evenwel moeilijk. “Door die ambities is het wel heel moeilijk om dat met eigen jeugd te doen, want de jeugdwerking op hetzelfde niveau krijgen is een proces dat veel langer duurt. Op termijn gaan we daar wel naar kijken, dat is ook onze taak als voetbalploeg.”