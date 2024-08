Vrancken moet zich zorgen maken: "Dat mag je echt niet onderschatten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent geeft op de vierde speeldag Westerlo partij. Een moeilijk duel voor Wouter Vrancken tegen de enige leider.

Na het puntenverlies van RSC Anderlecht en de eigen overwinning tegen Union SG is Westerlo de enige ploeg met het maximum der punten in de Jupiler Pro League.

“Westerlo bouwde een traditie op wat betreft sterk aan het seizoen beginnen”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Daarom verbaasde het mij een beetje dat ze nooit eerder met een 9 op 9 waren begonnen.”

Dat ze het goed doen bij de competitiestart is één iets, maar dat ze wel heel vlot de weg naar het doel vinden is toch wel heel erg knap.

“Ik val in herhaling, maar elf gemaakte doelpunten na drie speeldagen mag je echt niet onderschatten. Westerlo speelde niet tegen Janneke en Mieke hè, maar tegen Cercle Brugge, KV Mechelen en Union.”

Vier doelpunten tegen Union SG, normaal gekend voor zijn defensieve organisatie, is volgens Goots bijzonder straf. Hij waarschuwt dan ook Wouter Vrancken al.

“De schwung zit erin, dat blijkt ook uit de vele kansen die er niet eens in gaan. Dat belooft voor het bezoek aan Gent volgende week”, concludeert de analist.

KAA Gent verloor de voorbije twee speeldagen in de Jupiler Pro League en moet deze week ook nog een Europese kwalificatie weten te verzekeren in de Conference League. Het zijn spannende dagen voor Wouter Vrancken en co.