Zit grootmacht in grote problemen? 'FC Barcelona heeft héél snel honderd miljoen euro (!) nodig om... Dani Olmo in te schrijven voor La Liga'

FC Barcelona heeft met Dani Olmo al een stevige versterking beet. De kans is echter klein dat de aanvallende middenvelder zijn debuut snel zal kunnen maken.

FC Barcelona stortte 55 miljoen euro op de bankrekening van RB Leipzig om Dani Olmo terug naar Camp Nou te halen. Het jeugdproduct tekende een contract tot medio 2030.

Barça start La Liga komende zaterdag met een trip naar Valencia CF. De kans is zo goed als onbestaande dat Olmo zijn debuut zal kunnen maken.

Cadena SER laat weten dat Barcelona de speler vooralsnog niet kan inschrijven door financiële problemen. En het lijkt er niet op dat dat héél snel zal veranderen.

Er is een geldschieter - de naam is niet bekend - die bereid is om veertig miljoen euro in te brengen, maar dan nog komt Barça zo'n zestig miljoen euro te kort.

Wanneer kan FC Barcelona Dani Olmo inschrijven voor La Liga?

Het is een wederkerend probleem waarmee de Catalanen ieder seizoen kampen. Ook deze zomer zullen nog enkele spelers moeten vertrekken om nieuwe spelers in te schrijven.