Is een verlengde huur voor Barcelona géén optie meer? 'Aston Villa haalt uit en biedt hoger dan marktwaarde om João Felix weg te halen bij Atlético'

Aston Villa heeft er een uitstekend seizoen opzitten. De Engelsen willen de komende seizoenen dan ook voortbouwen op de resultaten. Krijgen Youri Tielemans en Amadou Onana er nog een grote naam als ploegmaat bij?

Aston Villa was vorig seizoen dé verrassing in de Premier League. The Lions lieten enkel Manchester City, Arsenal FC en Liverpool FC voor zich en eindigden op een knappe vierde plaats.

Het is duidelijk dat Aston Villa wil voortbouwen op de resultaten én een goed figuur wil slaan in de Champions League. Met onder anderen Amadou Onana en Ian Maatsen deden de Engelsen al enkele spraakmakende transfers. En de lat blijft hoog liggen.

Romelu Lukaku kreeg een voorstel in de bus, maar de Rode Duivel wil naar SSC Napoli. De Engelse media weten dat ook João Felix benaderd is door The Lions. Ze zien in de Portugees een ideale versterking voor het middenveld.

Aston Villa is bereid om 32 miljoen euro te betalen om de Portugees los te weken bij Atlético Madrid. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de middenvelder op dertig miljoen euro. In Madrid lijkt hij géén toekomst meer te hebben.

Waar speelt João Felix komend seizoen?

Felix werd vorig seizoen verhuurd aan FC Barcelona en wil ook dit seizoen graag in Camp Nou blijven voetballen. Barça hoopt echter om de 41-voudig Portugees international in de laatste uren van de mercato opnieuw te huren. Dat is zonder Aston Villa gerekend.