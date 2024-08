Opvallend! Club Brugge heeft na enkele weken alweer afscheid genomen van verrassende nieuwe naam: niet op dezelfde lijn

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Nicky Hayen kreeg enkele weken geleden een nieuwe assistent. En de naam was een verrassing: Marco Verbeek. De 41-jarige Nederlander moest de stilstaande fases voor zijn rekening nemen bij blauw-zwart, maar is intussen alweer vertrokken.

Verbeek zat zondag al niet meer op de bank tegen Genk. Verbeek en de rest van de sportieve staf zat blijkbaar niet op dezelfde lijn en dus werd er beslist om de samenwerking nu al stop te zetten.

Dat Verbeek werd aangetrokken, was sowieso een verrassing gezien hij enkel in de lagere Nederlandse competities actief was geweest. Vorig seizoen degradeerde hij met Baronie naar de Hollandse vierde klasse.

Ondanks een eerder besluit om bij Baronie te blijven, kreeg Verbeek een unieke kans om bij de topclub aan de slag te gaan. Baronie betreurde zijn vertrek, maar begreep zijn keuze.

"Wij betreuren het vertrek vanwege de fijne samenwerking, maar snappen volledig dat hij op deze aanbieding ingaat", zo vertelt bestuurslid Robert Daniëls bij het Algemeen Dagblad. "De timing is voor ons ongelukkig. Onze voorbereiding begint volgende week. We moeten nu snel op zoek naar een nieuwe trainer."

Nochtans zag hij het toen nog zitten. "De timing is erg vervelend. Alleen werken de amateurvoetbal- en de profvoetbalwereld anders. Waar je bij de amateurs in januari al verlengt, komt de markt bij de profs in de zomer pas op gang. Ik word assistent-coach en verantwoordelijk voor de dode spelsituaties. Dat laatste deed ik bij Almere City ook al."