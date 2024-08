Slechts een van onze vijf Europese vertegenwoordigers heeft dit weekend gewonnen: moeten we ons zorgen maken over onze UEFA-coëfficiënt?

De favorieten zijn nog steeds aan het opwarmen aan het begin van het kampioenschap. Voor sommigen is het Europese voetbal echter alweer aan de orde van de dag.

Het is duidelijk voor Club Brugge en Union Saint-Gilloise wat hen te doen staat, de twee locomotieven van ons voetbal in de afgelopen drie jaar (twee titels voor Club, drie podiumplaatsen voor Union, waarvan twee tweede plaatsen). De twee teams hebben vooral de UEFA-coëfficiënt van het Belgische voetbal hoog gehouden met indrukwekkende Europese campagnes.

Maar hun spelniveau baart zorgen aan het begin van dit seizoen: samen hebben deze twee teams slechts één van hun zes competitiewedstrijden gewonnen. Voor Union is de aarzelende seizoensstart al gestraft op Europees niveau met een 3-1 nederlaag tegen Slavia Praag.

© photonews

Het is natuurlijk verleidelijk om het werk van de afgelopen drie seizoenen af te wegen tegen de resultaten van de eerste drie wedstrijden. Maar het is duidelijk dat de zomer sporen heeft nagelaten en dat de tekortkomingen zichtbaar zijn.

Voor Union Saint-Gilloise lijken deze strubbelingen bijna logisch: na vrijwel onmiddellijke aanpassingsproblemen na de benoemingen van Karel Geraerts en daarna Alexander Blessin, is het niet verrassend dat Sébastien Pocognoli meer tijd nodig heeft. Net als zijn voorgangers moet Poco omgaan met het vertrek van meerdere sleutelspelers, maar probeert hij ook zijn team op een andere manier te laten spelen.

© photonews

De nieuwe coach van Union wil de pressing behouden die tot nu toe de kracht van de groep was, terwijl hij de nadruk legt op balbezit om het team een ander wapen te geven. De scènes aan het begin van de wedstrijd tegen Slavia en Westerlo lieten de ingeslagen weg zien, maar het team viel snel uit elkaar.

Verdedigend ogen ze (zonder Christian Burgess en Ross Sykes) erg kwetsbaar (zeven tegendoelpunten in de twee wedstrijden van de afgelopen week). Hoewel Union zeker tijd verdient voor wederopbouw, kunnen twijfels in Europa duur uitpakken, te beginnen met de returnwedstrijd van vanavond tegen de Tsjechen.

Alleen Club Brugge is rechtstreeks gekwalificeerd

De valse start van het seizoen is verrassender aan de kant van Club Brugge. Nicky Hayen is vastbesloten voort te bouwen op de ommekeer in de Playoffs van vorig seizoen. Maar na de openingsnederlaag tegen Union in de Supercup, heeft het team nog niet gewonnen in de competitie. Het is de slechtste seizoensstart van een kampioen in 70 jaar.

In principe is het niet beschamend om in het begin van het seizoen met één doelpunt te verliezen van Standard en Genk, evenmin als het gelijkspel tegen Mechelen. Maar meer nog dan de twijfel die deze slechte serie oproept, is het de houding die vragen oproept.

Achter de gebruikelijke "Niet in paniek raken, het is nog maar het begin van het seizoen" lijken de spelersgroepen geraakt door deze twee nederlagen. Na de nederlaag tegen de Rouches, gaf Hugo Vetlesen toe: "Standard wilde het meer dan wij, en dat doet pijn." Na de nederlaag tegen Genk vergeleek hij de Brugse houding aan het einde van de wedstrijd met die van "kleine jongens".

Nicky Hayen staat dus al onder druk. Hij heeft geen verzachtende omstandigheden van de transfermarkt, integendeel: het team heeft slechts Igor Thiago verloren uit de basiself van vorig seizoen en heeft 28 miljoen uitgegeven, waarvan een aanzienlijk deel aan spelers die begin deze zomer zijn aangekomen.

Een paar maanden geleden had de Brugse coach niets te verliezen toen hij Ronny Deila opvolgde aan het begin van de Playoffs. Hij had het voordeel om de teamtactieken zo eenvoudig mogelijk te houden en iedereen op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Nu is het aan hem om uit het moeras te komen.

© photonews

Als we goed kijken, doen ook onze andere Europese vertegenwoordigers het niet veel beter. Bij Anderlecht herhaalt Brian Riemer aan iedereen die het wil horen dat het team nog niet klaar is en dat de selectie nog zal worden versterkt tegen september. De Brusselaars hadden geluk met de mild ogende loting (althans op papier) voor de play-off van de Europa League volgende week: de club zou Dinamo Minsk moeten treffen, die met 2-0 won van het Gibraltarese FC Lincoln in de heenwedstrijd.

Voor Cercle Brugge kan de Europa League echter al deze week eindigen. De Vereniging boekte dit weekend hun eerste overwinning in de competitie tegen Beerschot, maar leed een 3-0 nederlaag tegen Molde. Coach Miron Muslic moet zijn team nog volledig op gang krijgen.

© photonews

In de Conference League wist Gent zich te redden door gelijk te spelen tegen Silkeborg afgelopen donderdag. Maar de twee nederlagen tegen Dender en Charleroi in de competitie zetten Wouter Vrancken nu al onder druk.

Met de Playoffs heeft het Belgische voetbal de gewoonte aangenomen om de Europese vertegenwoordigers aan het begin van het seizoen het recht op fouten te geven. Dit heeft de afgelopen seizoenen vruchten afgeworpen, maar pas op: sommige locomotieven moeten hun aanpak dringend herzien om ons UEFA-coëfficiënt hoog te houden. Als achtste in de UEFA-ranking heeft het Belgische voetbal een zekere voorsprong op de achtervolgers. Maar die zijn dit seizoen goed begonnen.