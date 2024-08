Belgische voetbalbond evalueert prestaties, contracten én lonen van Tedesco en Vercauteren en... voor één van beiden zal het verhaal eindigen

De Belgische voetbalbond heeft afscheid genomen van Jelle Schelstraete. De evaluatie van het sportieve departement is momenteel volop aan de gang. En het lijkt er steeds meer op dat Frank Vercauteren de volgende is die zijn bureau zal mogen opruimen.

Na het teleurstellende EK in Duitsland wordt het volledige sportieve departement van de KBVB onder de loep genomen. Hadden we verwacht dat er koppel zouden rollen? Sowieso.

De Belgische voetbalbond kampt na het fiasco op het WK in Qatar en de vroege uitschakeling op het EK in Duitsland met een gat in de boekhouding. Vorig boekjaar werd een verlies geleden van maar liefst elf miljoen euro.

In het Nederlands: er moet gesnoeid worden in uitgaven en lonen. Jelle Schelstraete is de eerste in het rijtje die moet schuiven. De operationeel directeur van de voetbalbond kwam aan het roer te staan na het vertrek van Roberto Martinez.

De komende dagen volgt normaliter eveneens een beslissing over de toekomst van Domenico Tedesco en Frank Vercauteren. De bondscoach lijkt zich vooralsnog geen zorgen te moeten maken. Tedesco verlengde zijn contract nog voor het EK tot 2026. De kost om hem nu op straat te zetten is simpelweg te groot.

Blijven Domenico Tedesco en Frank Vercauteren aan de slag bij de Belgische voetbalbond?

De toekomst van Vercauteren is dan weer wel hoogst onzeker. Het contract van de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en Sporting CP loopt aan het einde van het kalenderjaar af. Bovendien staat hij ter discussie bij de Raad van Bestuur én worden vragen gesteld bij het feit dat hij het merendeel van zijn tijd in Rusland woont.

Voor alle duidelijkheid: Vercauteren moet zich niét aan een C4 verwachten. Het lijkt waarschijnlijker dat hij zijn contract zal uitdienen en vervolgens een nieuwe uitdaging moet zoeken. Of komt er toch nog een verrassing uit de bus?