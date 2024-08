'Spaanse topclub wil niet één, maar twéé spelers weghalen bij Genk'

Bij KRC Genk staat er nog heel wat te gebeuren. Er kunnen nog heel wat spelers vertrekken en Dimitri De Condé moet ook nog heel wat spelers gaan halen. Mogelijk ook een vervanger voor Matias Galarza, want de Argentijn is niet blij in België. En daar gaat het niet bij blijven.

Vanuit Spanje is er heel wat interesse voor een aantal van de topspelers van KRC Genk. Zo zou Valencia volgens Het Laatste Nieuws niet één, maar meteen twéé sterkhouders uit de CEGEKA-Arena willen wegsnoepen. Om te beginnen willen ze zich versterken met Matias Galarza. De Argentiijn brak vorig seizoen door bij Genk, maar kan zijn draai maar niet vinden in België. Hij wilde graag terugkeren naar Argentinië, maar Genk ziet dat minder zitten. Topclub Boca Juniors toonde interesse, maar de Limburgers vonden geen akkoord met hen. Galarza zit om die reden al weken niet meer in de wedstrijdselectie. Hier en daar klinkt het zelfs al dat hij naar Argentinië zou zijn teruggekeerd. Sadick ook op weg naar de uitgang? Genk wil minstens 4,5 miljoen euro vangen en daarbij 50 procent van de transferrechten behouden. Te veel voor Boca Juniors mogelijk, maar met Valencia is er nu een Europese kapitaalkrachtige club voor hem opgestaan. De Spanjaarden willen naast Galarza overigens ook Mujaid Sadick naar Spanje halen. De 24-jarige verdediger gaat zijn laatste contractjaar in en zou dus ook gekoppeld kunnen worden aan een transfer. De komende dagen of weken zal er meer nieuws naar buiten komen.