Vrancken zit met een probleem: accuut geval van transferitis terwijl Gent speler niet wil laten vertrekken

Het draait nog niet bij KAA Gent. Het voorbije jaar vertrokken heel wat sterkhouders (Tissoudali, De Sart, Fofana, Cuypers...) uit de Planet Group Arena en die zijn niet allemaal vervangen. En het zou de komende weken nog een serieuze duiventil kunnen worden.

Samoise, Hong, Hjulsager, ze hebben allemaal nog maar één jaar contract en zouden dus ook nog kunnen vertrekken als er geen akkoord gevonden wordt of als Gent ze niet meer nodig blijkt te hebben. Al is dat laatste onwaarschijnlijk, want enorm breed is de selectie van Wouter Vrancken niet.

En dan zit hij vooral nog met een probleem in de aanval. Naast Andri Gudjohnsen heeft hij eigenlijk enkel de 19-jarige Matias Fernandez-Pardo als aanvallende troef. Tegen Charleroi stond die in de competitie de eerste keer in de basis, maar wel als linksbuiten.

Fernandez-Pardo wordt echter het hof gemaakt en de tiener heeft heel veel zin om erop in te gaan. Southampton drukt door en er was al eens een bod van 10 miljoen van Lazio. Maar Gent wil hem niet laten vertrekken.

Een speler tegen zijn zin houden, da's tegenwoordig wel een risico. Gent heeft dat al verschillende keren gedaan en het draaide nooit echt positief uit. Arnar Vidarsson zal de komende weken dus uit zijn pijp moeten komen.

De nieuwe sportief directeur moet tegen begin september een competitieve kern hebben samengesteld... met een beperkt budget. En wat gaat hij met Fernandez-Pardo aanvangen? Die wil graag centraal gaan spelen, maar in het systeem van Vrancken is er geen plaats voor hem daar. En ja, hij ziet het buitenland zitten...