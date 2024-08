Rode Duivel Romeo Lavia is helemaal klaar om te schitteren bij Chelsea: "We bouwen aan iets geweldigs!"

De transfer van Romeo Lavia naar Chelsea was omwille van blessures nog geen groot succes. De Belgische middenvelder heeft zijn goede vorm en fysiek terug te pakken en is helemaal klaar om hoge toppen te scheren met de Londense club.

Een dramatisch eerste seizoen

Vorige zomer maakte hij voor zo'n 68 miljoen euro de overstap van Southampton naar Chelsea, met de verwachting dat hij een sleutelrol zou vervullen op het middenveld. Helaas liep het anders. Hij arriveerde al met een lichte blessure, maar tijdens een training bij Chelsea verergerde die door een enkelblessure. Op 27 december maakte hij zijn debuut tegen Crystal Palace, maar na slechts 32 minuten moest hij het veld alweer verlaten. Dit bleek zijn enige optreden voor de Blues in het seizoen 2023-2024 te zijn.

Desondanks heeft de jonge Belg een veelbelovende voorbereiding achter de rug: hij startte in elke wedstrijd tijdens de voorbereidingstour in de Verenigde Staten en speelde voor het eerst in 15 maanden een volledige wedstrijd van 90 minuten tijdens de 4-2 nederlaag tegen Manchester City.

Een frustrerend eerste seizoen

“Het vorige seizoen was frustrerend omdat het moeilijk was,” zegt Lavia tegenover het Engelse BBC. “Je bent jong en je wilt spelen. Je leert je lichaam ook kennen, maar soms beslist de natuur anders. Het ging erom dat te begrijpen en te groeien als persoon. Het was frustrerend, maar het zat meer in mijn hoofd, en nu heeft het me geholpen. Blessures vallen nu eenmaal voor. Het was gewoon pure pech. Mijn lichaam liet me een paar keer in de steek, maar ik zou niemand de schuld geven.”

Ondanks de interesse van Liverpool vorige zomer was zijn keuze snel gemaakt. “Toen ik over Chelsea hoorde was het een no-brainer. De interesse van Liverpool was er, maar in mijn hoofd wilde ik voor Chelsea spelen”, aldus Lavia.

Ambitieus met Chelsea

“Als je naar de teams kijkt, is Chelsea degene die het meest groeit” benadrukt hij tegenover BBC. “Ook al verlopen de resultaten niet zoals bij de andere teams, je moet naar het grotere plaatje kijken. We bouwen aan iets geweldigs. Iedereen bij de club voelt dat, niet alleen de spelers.

"Manchester City en alle andere teams die nu succesvol zijn, hadden ook jaren nodig om dat te doen. Het vertrouwen is er en dan gaat het erom dat we niet naar de andere teams kijken”, zit Lavia vol vertrouwen om succes te behalen met Chelsea.