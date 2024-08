🎥 Deinze zet titelambities meteen kracht bij met ruime overwinning in Challenger Pro League

Vandaag zijn de eerste twee wedstrijden van de Challenger Pro League afgewerkt. Deinze toonde meteen zijn ambities.

In de wedstrijd tussen RSCA Futures en Deinze won Deinze met 1-4. Guillaume De Schryver scoorde het openingsdoelpunt voor Deinze na 5 minuten, op aangeven van Tuur Dierckx.

Niet veel later, in de 20e minuut, maakte Dierckx zelf de 0-2 met assist van De Schryver. Deinze vergrootte de voorsprong naar 0-3, opnieuw via Dierckx, op aangeven van Jellert Van Landschoot.

De eerste drie goals van Deinze kan je bekijken in het filmpje onderaan het artikel. In de tweede helft duurde het lang vooraleer er gescoord werd, maar 10 minuten voor tijd was het prijs bij de thuisploeg. Sylla zorgde voor de 1-3. In de blessuretijd werd het uiteindelijk nog 1-4 via invaller Fdaouch.

In de tweede wedstrijd van de avond stonden Seraing en Jong Genk oog in oog met elkaar. Het werd 0-2 voor de bezoekers. De youngsters van KRC Genk kwamen in de 27ste minuut op voorsprong.

Martens pakte het doelpunt voor zijn rekening. In de slotfase zorgde Mirisola voor de geruststellende verdubbeling van de score en de eerste zege voor de Limburgers.