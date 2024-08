Ontdek de speciale band tussen Romeo Lavia en Eden Hazard bij Chelsea

Romeo Lavia staat voor zijn terugkeer bij Chelsea. Na een jaar voor blessures staat hij nu pas voor zijn echte debuutseizoen bij Chelsea. Lavia heeft enorm veel te danken aan Eden Hazard. Hij is de enige echte raadgever van Lavia.

Romeo Lavia kende door blessures een moeilijk eerste jaar bij Chelsea. Nu is hij echter klaar om helemaal te schitteren bij de Londense club. Tegenover het Engelse BBC sprak hij openlijk over zijn grote voorbeeld en iemand die aanvoelt als een broer, namelijk Eden Hazard. Hazard zorgde ervoor dat Lavia uiteindelijk voor de Londense club koos.

“Hij is een geweldige kerel. Als ik advies nodig heb, ga ik naar hem toe”, zegt Lavia. “Hij zat ook in hetzelfde schuitje als Hazard bij Real Madrid met een uitzichtloze blessurelast. “Dat geldt voor veel ervaren spelers met wie ik spreek, ik vraag ze of ze in dezelfde situatie hebben gezeten en hoe ze ermee zijn omgegaan.”

Eden Hazard is volop aan het genieten van zijn voetbalpensioen. Voorlopig vult hij zijn dagen met fietsen, golfen en de verloren tijd met zijn kinderen door te brengen. Een terugkeer naar het voetbal sluit hij echter wel niet volledig uit. Al is hij niet van plan om ergens hoofdtrainer te worden. Hij zou dan graag een jeugdteam trainen en vooral plezier beleven. De druk van presteren is niet meer aan hem besteed.