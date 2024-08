Vandenbempt enorm kritisch voor druk die op Hayen gelegd wordt: "Dan kunnen zij mee opstappen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft dit seizoen in vier officiële wedstrijden nog niet kunnen winnen. Het krediet van Nicky Hayen zou daardoor al voor een stuk afgebrokkeld zijn. Voorzitter Bart Verhaeghe stond al drie keer in de kleedkamer: "Dat tast toch de autoriteit van de trainer aan", aldus Peter Vandenbempt.

Vandenbempt had ook zijn twijfels toen Hayen overnam na het ontslag van Ronny Deila, maar hij bewees met de titel dat hij wel degelijk uit het goede hout gesneden is. "En natuurlijk waren de omstandigheden ‘ideaal’ met een ploeg en een club ten einde raad, met tijdelijk bijgestelde, bescheiden ambities", schrijft hij in Het Nieuwsblad.

"En in de PO’s zat het ineens ook echt allemaal mee. Maar het is toch bepaald respectloos om het werk van Hayen en zijn staf plat te relativeren. De contractverlenging was dan ook logisch maar zonder garantie op succes, zoals die er ook niet was voor de PO’s."

Club beweerde de laatste jaren dat de structuur van de club in die mate op poten is gezet dat het niet uitmaakt wie er trainer is. "Wat de jaren nadien toch niet bleek te kloppen."

"Met andere woorden, als Hayen nog altijd doet wat hij drie maanden geleden deed maar de resultaten bijven uit, ligt dat dan aan de trainer of aan de ‘structuur’ en de ‘tools’ die hem worden aangereikt?"

Vandenbempt kijkt dan ook naar de bazen die boven hem in de sportieve structuur staan. Na vier matchen kan er volgens hem nog niet bekeken worden of Hayen optimaal in die structuur kan renderen. "Dan kunnen bij een ontslag van Hayen al de professionals uit die geweldige structuur die hem aan boord hebben gehouden, gelijk mee opstappen wegens een grote inschattingsfout."