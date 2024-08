Ed Sheeran ziet zijn club net geen uur standhouden: Mo Salah trekt waanzinnige reeks door bij competitiestart Liverpool

Het is de laatste jaren traditie geworden: Mo Salah die de eerste tegenstander van Liverpool bij de competiestart een klap uitdeelt. Ook dit seizoen is het weer raak voor de Egyptenaar in de Premier League.

Die eerste tegenstander van de Reds is dit jaar Ipswich Town. Enthousiasme troef natuurlijk bij de promovendus die voor het eerst in lange tijd nog eens op het hoogste niveau actief is. Het is ook de club waar ene Ed Sheeran aandelen van gekocht heeft. De zanger met het rosse haar was ook present, uitgedost in een blauw wedstrijdshirt.

De Britse artiest zag Ipswich aanvankelijk standhouden. Ipswich presteert dus verdienstelijk, maar zoals verwacht bleef die brilscore niet op het bord. Het bleef net geen volledig uur 0-0. De geweldige pass binnendoor van Alexander-Arnold en de loopbeweging van Mo Salah deden al het halve werk. Salah gaf dan ook nog de assist.

Jota en Salah tellen Ipswich uit

Jota kon de 0-1 niet meer laten liggen. Vijf minuten later was de wedstrijd helemaal beslist, wanneer Mo Salah dan zelf ook zijn doelpuntje meepikte. Het bleef bij 0-2. Ipswich kan er al moed uit putten dat het een zware afstraffing wist te vermijden. Liverpool is begonnen aan het seizoen zoals het dat hoort te doen: met drie punten.

Het zijn vooral de statistieken van Salah die toch weer opvallen. Je kan er donder op zeggen dat hij op de openingsspeeldag van de Premier League altijd belangrijk is. Elk jaar is het weer uitkijken of er zich deze keer geen uitzondering voor zou doen. Maar neen, Salah scoort of geeft een assist op de eerste speeldag. Altijd.

Mo Salah has now scored or assisted on the opening weekend of every Premier League season he's played for Liverpool:



⚽️ vs Watford

⚽️ vs West Ham

⚽️🎯 vs Norwich

⚽️⚽️⚽️ vs Leeds

⚽️🎯🎯vs Norwich

⚽️ vs Fulham

🎯 vs Chelsea

⚽️🎯 vs Ipswich pic.twitter.com/0ZYnUxxm8q — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2024

Op 17 augustus 2024 heeft hij er nog eens een extra laagje bovenop gedaan, door zowel een doelpunt als een assist achter zijn naam te krijgen.