🎥 Geen Zinho Vanheusden bij KV Mechelen: dit is er aan de hand

KV Mechelen geeft vanavond RSC Anderlecht partij. Zinho Vanheusden is echter niet van de partij voor deze wedstrijd.

Het is een opvallende afwezige, Zinho Vanheusden. Hij is er in de wedstrijd tegen RSC Anderlecht niet bij. Niet in het basiselftal, maar ook niet op de bank.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de centrale verdediger van KV Mechelen last van een onverwachte opstoot van zijn eerdere hernia in de rug.

Het zou niet om een groot probleem gaan, maar wel wat last van tijdelijke aard. KV Mechelen wil echter totaal geen risico nemen en houdt Vanheusden daarom uit voorzorg aan de kant.

Op 25 februari van dit jaar viel Vanheusden in de wedstrijd van Standard tegen Union SG uit. Hij kwam toen slecht neer na een contact met Gustaf Nilsson en Gilles Dewaele in een luchtduel. Die beelden kan je hieronder nog eens bekijken.

Enkele uren na de wedstrijd werd het al duidelijk dat het om een hernia ging, na onderzoeken in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Hij werd toen behandeld door een rugspecialist. Pas op 25 mei kwam hij weer in actie, tegen... KV Mechelen.