Gelijkspel met een mannetje meer: Cercle-trainer Miron Muslic verrast op persconferentie

Het zijn voor Cercle Brugge drukke weken. Tussen de competitie door spelen ze namelijk al enkele weken Europese voorrondes. Op het veld van OH Leuven speelde Cercle 1-1 gelijk. Ondanks de man meer situatie was trainer Muslic niet ontevreden.

Goede vorm niet doorgetrokken

Cercle Brugge kende een matige seizoensstart met 0/6 maar begon dan meer in vorm te komen met afgelopen donderdag nog een overwinning tegen het Noorse Molde. Tegen OH Leuven lukte het de vereniging niet om met hun gekenmerkte spel hun stempel te drukken.

Cercle kwam dan wel op voorsprong na een kwartier, OHL kwam nog voor rust langszij en ondanks een rode kaart voor de thuisploeg na 70 minuten waren het toch de bezoekers die het meeste tevreden waren na het gelijkspel.

Verachtende omstandigheden

Op de persconferentie pleite Muslic dan ook voor verzachtende omstandigheden: "Afgelopen donderdag speelden we 70 minuten lang met 10 man tegen Molde én wonnen we. Vervolgens hebben we één dag tactische voorbereiding gehad op deze wedstrijd. En dan hebben we ook nog eens twee spelers op het veld moeten sturen die gisteren pas zijn toegekomen(Magnee en Brunner, nvdr.). Ja, dan moet je tevreden zijn met een punt", vertelde Muslic.

Want Leuven voetbalde de beste kansen bij elkaar. "We waren 25 minuten lang de betere ploeg maar Oscar Garcia had ons goed geanalyseerd waardoor we niet al te gevaarlijk konden zijn. We probeerden te profiteren van het mannetje meer maar Leuven was gevaarlijker dan ons", was hij ridderlijk eerlijk.

Als we kijken naar de statistieken heeft Muslic allesbehalve ongelijk. OH Leuven had een xG van 1,97, meer dan drie keer zo veel als de 0,58 van Cercle Brugge.