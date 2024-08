KV Mechelen nu wel dik in de problemen: "We hebben geen opties meer"

Besnik Hasi vloekte eens grondig. KV Mechelen verloor tegen Anderlecht én verloor dan ook nog eens zijn enige spits met een blessure. Lion Lauberbach zou wel eens weken aan de kant kunnen staan.

Hasi zit met de handen in het haar. Hij gaf eerder al aan dat hij er één, zelfs twee spitsen bij wilde. "De blessure van Lauberbach was het keerpunt in de partij. We moesten helemaal anders gaan spelen omdat we zo'n type niet meer hebben", aldus de coach van Malinwa.

Het zag er ook niet goed uit. “Ik kreeg deze week een trap tijdens de training en toen ik een schot loste, kwam mijn rechtervoet hard op de grond terecht. Daardoor voelde ik een scherpe pijn in mijn adductoren bij het buigen. Ik hoop dat het niet ernstig is. Maandag laat ik een scan maken", aldus de spits zelf.

De spits scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen tegen Anderlecht, maar was vooral teleurgesteld door de nederlaag. “Het doelpunt was persoonlijk een opsteker, maar de nederlaag overheerst toch mijn gevoel. We speelden een sterke wedstrijd en verdienden meer."

"Anderlecht kon echter rekenen op een uitstekende doelman. We verloren de wedstrijd in de laatste tien tot twintig minuten van de eerste helft door twee stilstaande fases. Echt blij kan ik dus niet zijn. Het is belangrijk dat we de nul houden, aanvallen en wedstrijden winnen. We hebben de overwinningen hard nodig,” sloot de Duitser af.

Het laatste woord was voor Hasi, die vooral naar zijn bestuur keek. "Ik weet niet wat wij nu de komende weken gaan doen. We hebben geen opties meer."