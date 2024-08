Hoe zit het nu met Extra Time in het nieuwe voetbalseizoen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen: het is al een hele drukke sportzomer geweest. Maar stilaan kan de aandacht echt terug naar de Jupiler Pro League gaan. En dus zitten we ook te wachten op Extra Time.

Jammer genoeg is er nog de zomerprogrammatie op Canvas, waardoor we voorlopig nog op onze honger moeten blijven zitten wat Extra Time betreft. Pas in september zal er opnieuw een aflevering zijn van het programma.

Vuurdoop op 2 september

2 september wordt de vuurdoop en daar zitten vele supporters nu al op te wachten. September komt namelijk stapje bij stapje dichterbij. Nog twee weken en we kunnen opnieuw de analyses van Wesley Sonck en anderen horen.

De nieuwe formule waarmee het programma vorig seizoen uitpakte wordt ook dit jaar doorgetrokken. De show wordt telkens vanop locatie uitgezonden. Op 2 september is Crossing Vissenaken in Tienen de eerste locatie.

Nog twee weken wachten

Drie weken later staat er ook al een aflevering in Kruibeke op het programma. Waar de afleveringen van 9 en 16 september zullen doorgaan is dan weer nog niet bekend, maar zal snel bekend worden gemaakt door de VRT.

Opnames bijwonen kan nog steeds, al moet u er natuurlijk wel snel bij zijn. We houden u de komende weken zeker op de hoogte van nieuwe locaties. En de komende twee weken is het simpelweg nog een klein beetje wachten.