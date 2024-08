Moet Anderlecht nog dromen? Er beweegt eindelijk wat in het transferdossier van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is nog steeds een speler van Chelsea en wacht (on)geduldig op de ontwikkelingen die hem mogelijk naar Napels zullen sturen. Kortom: Lukaku zou zijn woord hebben gegeven aan Antonio Conte, zijn voormalige coach bij Inter Milan.

De Rode Duivel zou de vervanger moeten worden van Victor Osimhen, wiens transfer nog steeds traag verloopt. Net als afgelopen zomer wacht Big Rom af en zijn situatie zou wel eens tot het einde van de transfermarkt.

🚨🔵 Understand Romelu Lukaku and Napoli are getting closer. Official bid on the table.



Club to club talks now into key stages as Chelsea decision is clear: Lukaku and Osimhen, SEPARATE topics.



Full focus on selling Lukaku, then Osimhen story eventually for final days. pic.twitter.com/vLnXKQaPIT