Oplossing voor Origi in de maak? Milan neemt wel heel drastisch besluit

Divock Origi kan voorlopig geen transfer vinden om de uitgang uit Milaan te bewerkstelligen. De club heeft daarom een beslissing genomen. En dat is toch wel een drastisch besluit te noemen naar onze mening.

De 29-jarige Divock Origi heeft twee rampzalige seizoenen achter de rug, eerst bij Milan en vervolgens op uitleenbasis bij Nottingham Forest, waar hij uiteindelijk niet is teruggekeerd met herwonnen vertrouwen of status.

Op dit moment zit de Belg in het B-team van AC Milan, dat op zoek is naar een oplossing voor de speler. Vorige week werd nog gemeld dat de Lombardijnse club bereid was Origi voor slechts 5 miljoen euro te laten gaan, wat ook zijn marktwaarde is.

Maar zelfs voor deze bescheiden prijs zijn er voorlopig geen clubs geïnteresseerd in de Belgische aanvaller, afgeschrikt door zijn recente prestaties en waarschijnlijk ook door zijn hoge salaris. En dus moet er veel veranderen.

Drastische maatregelen

Het is door het hoge salaris dat AC Milan nu tot drastische maatregelen gedwongen wordt. Volgens Fabrizio Romano zou Divock Origi Milaan namelijk gratis kunnen verlaten. Een club die dat wenst, kan de Milanese schutter zonder enige transfersom aantrekken.

En dat met nog twee jaar te gaan op zijn contract. Divock Origi interesseerde clubs uit Qatar, Saoedi-Arabië en de MLS, drie bestemmingen die hem zouden passen. Zelfs als gratis speler is de kans klein dat Belgische clubs een poging zouden wagen gezien zijn salariseisen.