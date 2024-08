'Promotiekandidaat krijgt meteen dreun én mikt op twee nieuwe sterkhouders'

Bij Zulte Waregem willen ze snel schakelen, zeker na de 0-1 nederlaag op de eerste speeldag tegen Lierse. En dus zouden ze volgens Het Nieuwsblad niet één, maar twee nieuwe spelers op het oog hebben.

Nathan Fraser - een 19-jarige aanvaller die nog tot 2028 onder contract staat bij Wolverhampton Wanderers - zou op huurbasis kunnen overkomen. Hij is een Ierse jeugdinternational, maar is niet de enige mogelijke aanwinst.

Atli Barkarson zou namelijk zoals eerder al gezegd ook op weg zijn naar Zulte Waregem. De 23-jarige flankverdediger zou kunnen aansluiten vanuit Sönderjyske, waar hij al speelt sinds januari 2022 en nog tot juni 2026 onder contract staat.

De 23-jarige IJslandse international lijkt klaar voor een nieuw avontuur en volgens transferspecialist Sacha Tavolieri zou hij nog binnen de 24 uur kunnen tekenen bij Essevee. Die willen zo hun ambitie nog meer kracht bij zetten.

🟢🔴 Infos #ZulteWaregem :

🇮🇸 Essevee now set to sign Atli Barkarson! Icelandic left-back arrives in Belgium this Sunday & will pass medical tests in the next 24 hours in order to complete his move to Challenger Pro League side.

💰 Zulte will pay around €300K to Sönderjyske.