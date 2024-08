Financiële problemen dwarsbomen overgang van ex-JPL-speler naar Standard

Standard heeft deze transferperiode grote kuis gehouden. Door de financiële problemen in Luik heeft de club afscheid moeten nemen van heel veel overbodige spelers. Deze beperkte middelen zorgen er echter ook voor dat de Waalse club niet altijd de gewenste spelers kan aantrekken.

Een recent voorbeeld hiervan is de mislukte transfer van de Guinese spits Sory Kaba. Standard had intensieve gesprekken gevoerd met het Spaanse Las Palmas om de aanvaller binnen te halen, maar de onderhandelingen zijn uiteindelijk op niets uitgelopen.

Volgens Sacha Tavolieri was Standard geïnteresseerd in Kaba om de voorhoede te versterken. De onderhandelingen liepen echter spaak vanwege verschillen over de financiële voorwaarden.

Las Palmas wilde de speler alleen laten vertrekken tegen een transfersom, terwijl Standard slechts een huurdeal kon aanbieden.

De 29-jarige spits is tevens geen onbekende in onze Jupiler Pro League. De Guineeër kwam in het seizoen 2020-2021 op huurbasis van het Deense Midtjylland. Bij Oud-Heverlee Leuven maakte hij meteen een goede indruk. In 29 wedstrijden wist de aanvaller 12 keer te scoren.

Volgens Transfermarkt heeft Kaba een transferwaarde van 1,5 miljoen euro. Zijn contract bij Las Palmas loopt nog tot 2027. Benieuwd of Standard al iemand anders op het lijstje heeft staan.