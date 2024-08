Frank Boeckx ziet grote valkuil voor Colin Coosemans bij RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Colin Coosemans krijgt dit seizoen volop zijn kans bij RSC Anderlecht. Al is dat vooral ook uit bittere noodzaak, omdat er nog geen andere doelman binnengehaald werd.

Toen Kasper Schmeichel bekendmaakte niet bij RSC Anderlecht te blijven, was snel duidelijk dat er een nieuwe doelman zal komen in het Lotto Park. Ondertussen krijgt Colin Coosemans volop zijn kans.

Voor Frank Boeckx heeft Coosemans alles om de eerste doelman van Anderlecht te zijn. “Coosemans stond voor mij afgelopen seizoen op dezelfde hoogte als Kasper Schmeichel”, vertelt Boeckx aan Het Laatste Nieuws.

Alleen was er een verschil aan ervaring op het hoogste niveau en dat vond Brian Riemer doorslaggevend in zijn keuze. Nochtans heeft Coosemans ervaring genoeg, alleen niet in grote competities en internationale toernooien.

Volgens Boeckx heeft Coosemans het deze zomer heel slim aangepakt. “Toen Schmeichel vertrok, heeft Coosemans nooit geroepen dat hij moest spelen. Hij heeft zich koest gehouden, geduldig gewacht op zijn kans en nu grijpt hij ze ook. Alles wat hij nu meemaakt is bonus.”

Grote valkuil voor Colin Coosemans

Al moet Coosemans volgens Boeckx ook opletten dat hij niet als drijfveer heeft om de mensen hun ongelijk over hem te bewijzen. Dat zou wel eens de grootste valkuil zijn de komende weken.

“Keepers die plots hun kans krijgen, willen te veel doen: ‘Zie je wel dat ik het kan’. Dan ga je verkeerde keuzes maken. De ballen pakken die op z’n pad komen, zoals hij nu bezig is. Dan is er voor mij geen enkele reden om aan te nemen dat Anderlecht niet met Coosemans als nummer één het seizoen kan uitdoen.”