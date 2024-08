"Met alle respect, maar... ": Toby Alderweireld haalt 'eigen fout' naar boven

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Toby Alderweireld zal dit jaar niet alleen voetballer zijn. Hij wordt ook analist voor matchen in de Champions League en van de Rode Duivels.

Hij is nog altijd voetballer bij Royal Antwerp FC, maar gaat ondertussen ook al een nieuwe uitdaging aan. Hij wordt namelijk analist voor de Champions League en de Rode Duivels.

Alderweireld wil dat echter op zijn manier doen. “Met het grootste respect voor de huidige generatie Belgische analisten, maar ik wil een analist zijn die spreekt door de ogen van de voetballer. Ik zal me telkens verplaatsen in de speler”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Alderweireld wil niet alles tot in het oneindige relativeren, maar zal proberen uit te leggen waarom een speler bij een bepaalde situatie in de fout gaat. Hij toont dit aan met een voorbeeld van op het EK 2021 toen hij zelf kritiek kreeg na het doelpunt van Insigne.

“Het is makkelijk om te spreken op televisie: ‘Alderweireld maakte een fout door achteruit te lopen.’ Máár… een actie daarvoor had Tielemans wél eens doorgedekt op Insigne en toen was Youri simpel uitgekapt. Ik wou liever afwachten, wijken, tot de ruimte zó klein werd voor Insigne dat hij moest gaan trappen.”

Met Courtois achter zich voelde Alderweireld zich ontzettend sterk ook. “Alleen schiet Insigne die bal zó weergaloos binnen… Het is dié context bij wedstrijdfases die ik aan de mensen wil vertellen. Verwacht van mij geen ronkende quotes of titels. Ik hoop de kijker inzicht te geven waarom een speler die of die keuze maakt.”