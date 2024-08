Standard lijkt aanspeelpunt gevonden te hebben in Servië, en het is geen onbekende

Ondanks de financiële problemen in Luik staat Standard op het punt een nieuwe spits binnen te halen. Met Mohamed Badamosi halen de Rouches in ieder geval geen onbekende binnen.

Volgens Sacha Tavolieri is Standard enorm geïnteresseerd in Mohamed Badamosi. De journalist zegt dat Standard de speler kan huren van het Servische FK Cukaricki. De Rouches zouden naar verluidt 75.000 euro moeten betalen voor de uitleenbeurt.

Badamosi is geen onbekende in België. De Gambiaan speelde vanaf het seizoen 2020-2021 voor KV Kortrijk. Na een uitleenbeurt aan hetzelfde Čukarički werd hij in 2023 definitief overgenomen door de Servische club.

Bij de Kerels wist de 25-jarige spits slechts één keer te scoren in 34 wedstrijden. In een 5-0 overwinning tegen aartsrivaal Zulte Waregem maakte hij de 4-0 met zijn rechtervoet. Het is duidelijk dat hij geen goaltjesdief is, want in 173 wedstrijden op het hoogste niveau scoorde hij slechts 26 keer.

Eerder wilde Standard al voluit gaan voor ex-OHL-speler Sory Kaba, maar door financiële problemen raakten de Luikenaars er niet uit over een transfersom. Ook de piste Makhtar Gueye lijkt uitgedoofd te zijn in Luik.

Met zijn 1m96 kan Badamosi in ieder geval fungeren als diep aanspeelpunt, iets naar wat Standard dringend op zoek was. Zeker nu hun ‘grootste’ spits Stipe Perica op het punt staat te vertrekken. Het is nog de vraag of Standard de Gambiaan effectief kan betalen en of hij aan de selectie van Ivan Leko zal worden toegevoegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.