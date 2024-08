De verrassende transfer van Standard: waarom Leko hem er absoluut bij wou

Mohamed Badamosi zal naar Standard verhuizen. Een goedkope transfer, in de vorm van een huur met een vrij lage koopoptie, voor een speler die niet opviel tijdens zijn vorige periode in België.

Mohamed Badamosi (25 jaar) zou de nieuwe aanvaller van Standard moeten worden, uitgeleend door FK Cukaricki, in de Servische eerste klasse. Een goedkope transfer die dient als een kans om de Luikse kern te versterken, eerder dan een zware versterking. Badamosi is al eerder bij in België geweest, maar weinigen zullen zich dat herinneren. Hier zijn enkele dingen die je moet weten over de grote Gambiaan.

De held van Gambia onder Tom Saintfiet

Als je Mohamed Badamosi wilt leren kennen, vraag dan aan Tom Saintfiet wat hij ervan vindt. Het was onder de Belgische globetrotter dat de toekomstige Rouches zijn debuut maakte in het Gambiaanse nationale team, in 2018. En hoewel Badamosi slechts 4 doelpunten voor Gambia heeft gescoord, was één ervan heel belangrijk.

Het was namelijk een kopbal van Mohamed Badamosi tegen Congo-Brazzaville die Gambia in de laatste seconden van de laatste kwalificatiewedstrijd naar de Afrika Cup 2024 stuurde. En in 2022 maakte Badamosi ook deel uit van het team dat onder Saintfiet al een historische kwartfinale bereikte.

Vertrouwde teamgenoot van Faïz Selemani

Bij KV Kortrijk leerde Mohamed Badamosi Faïz Selemani kennen. De twee mannen kwamen elkaar later weer tegen in Saudi-Arabië, bij Al-Hazem.

Selemani is de teamgenoot die Badamosi het meest heeft meegemaakt tijdens zijn carrière, waarbij de Gambiaan 32 wedstrijden in Saudi-Arabië speelde en 4 doelpunten maakte. Al-Hazem is, zoals Faïz Selemani zelf vorig jaar maart uitlegde, geen club die streeft naar de top in Saudi-Arabië.

Een geweldig doelpunt tegen Cristiano Ronaldo... en een foto met hem

Tijdens zijn verblijf in Saudi-Arabië heeft Mohamed Badamosi niet alleen een - naar men mag aannemen - mooi salaris opgestreken: hij heeft ook levenslange herinneringen gemaakt. Een herinnering in het bijzonder: die van het kunnen maken van een foto met zijn idool Cristiano Ronaldo.

