Moet KRC Genk rekening houden met vertrek van sterkhouder? Turkse club toont alvast veel interesse

Racing Genk moet rekening houden dat het deze transferperiode zijn topschutter zal moeten verliezen. Tolu Arokodare staat namelijk op het lijstje van Trabzonspor.

De transfer van Tolu Arokodare naar Trabzonspor lijkt steeds dichterbij te komen. Volgens Sacha Tavolieri heeft de Turkse club aangegeven bereid te zijn samen te werken met KRC Genk om de transfer rond te krijgen.

De Nigeriaan begon dit seizoen uitstekend. De spits scoorde vier goals in de eerste vier wedstrijden van de competitie en is hiermee alleen topschutter. Ondanks de scherpe start is Trabzonspor de enige club die geïnteresseerd is in de boomlange spits.

Tolu Arokodare kwam in 2022 over van het Franse Amiens. De Limburgers betaalden toen vijf miljoen euro aan de Franse club. Arokodare moest bij Genk de opvolger worden van Paul Onuachu, die voor 18 miljoen euro naar Southampton vertrok.

In zijn eerste seizoen scoorde Tolu slechts één keer in elf wedstrijden voor KRC Genk. Inmiddels heeft de 23-jarige spits 21 doelpunten gescoord in 67 wedstrijden.

Door de uitgestelde wedstrijd tussen Genk en Anderlecht, vanwege de Europese wedstrijd van Anderlecht op donderdag, krijgt Tolu de gelegenheid om serieus na te denken over zijn toekomst en een mogelijke transfer naar Turkije te regelen.

Tolu heeft nog een contract tot 2027 bij Genk. Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van 5,5 miljoen euro.