Sportief directeur heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht: "Hij zal niet komen".

Kristian Arnstad was genoemd bij Rapid Wien. Maar de sportief directeur van de Oostenrijkse club heeft zijn komst ontkend.

Enkele dagen geleden beweerde de Oostenrijkse pers dat Kristian Arnstad (20 jaar) aanwezig was in Oostenrijk om zijn contract te tekenen bij Rapid Wien. De Noorse middenvelder zat zaterdag en dinsdag echter in de selectie voor de matchen tegen KV Mechelen en Minsk.

En nu hebben we de verklaring: Steffen Hoffman, de algemeen directeur van Rapid, heeft de deur gesloten voor de komst van Arnstad. "Onze transferperiode is voorbij. Natuurlijk is in het voetbal niets ooit 100% zeker," verklaarde hij aan Sky Sports. "Arnstad? Dat is geen onderwerp."

Uitspraken bevestigd door sportief directeur Markus Katzer, deze keer in Krone: "We hebben volledig vertrouwen in de spelers die we hebben. We hebben veel jonge spelers met potentieel, zij zullen hun kans krijgen," aldus Katzer.

"De kern is redelijk breed. Een nieuwe aanwinst kan een negatieve invloed hebben op de huidige goede sfeer in de kleedkamer," voegt hij eraan toe. Tenzij er een verrassing is, zal Kristian Arnstad dit seizoen niet naar de Oostenrijkse eerste klasse gaan.

In afwachting daarvan is de Noorse middenvelder opgenomen in de selectie van Brian Riemer voor de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Minsk aanstaande donderdag.