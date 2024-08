BREAKING: Thibaut Courtois stopt als Rode Duivel!

De ruzie tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco heeft een climax bereikt. In een statement op X laat de doelman van Real Madrid weten dat hij niét zal terugkeren als Rode Duivel.

Of beter gezegd: hij keert niet terug zolang Domenico Tedesco aan het roer staat. De bondscoach van de Rode Duivel heeft een contract tot na het WK van 2026.

I want to address the Belgian fans and supporters of our national team.



I feel immense love and pride in representing my country on the pitch, as well as every one of you who supports the Red Devils. I feel privileged to have had the honor of wearing the national jersey. Not… pic.twitter.com/BD4YP09wxs