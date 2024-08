KAA Gent wint in Servische hoofdstad en heeft alle troeven in eigen handen om Europese groepsfase te halen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent heeft zichzelf in een uitstekende positie gebracht om de groepsfase van de Conference League te bereiken. De Oost-Vlamingen wonnen met 0-1 in Servië.

KAA Gent won vanavond met het kleinste verschil op het veld van Partizan Belgrado. De Buffalo's hebben op die manier alle kansen in eigen handen.

Omri Gandelman tekende - op aangeven van Sven Kums - voor het enige doelpunt van de avond. De eindstand stond na een kwartier voetballen al op het scorebord.

© photonews

© photonews

De troepen van Wouter Vrancken dienen de klus volgende week in eigen huis te klaren. We moeten er geen tekening bij maken: Gent is favoriet.

Klus afmaken

Het decor zal volgende week alvast een pak sfeervoller zijn. De Buffalo's hopen op een volgepakte Planet Group Arena. Vanavond waren fans niet welkom in Belgrado. Gent liet het niét aan het hart komen.