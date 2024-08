ONTHULD: 'Bayern München-directie negeerde Vincent Kompany en liet deze transfer tegen de wil van de coach doorgaan'

Matthijs de Ligt verruilde Bayern München voor Manchester United. De beslissing om de Nederlander te laten vertrekken was er eentje tegen de wil van Vincent Kompany. Maar onze landgenoot werd genegeerd.

Matthijs de Ligt verliet tijdens deze transferperiode Bayern München voor Manchester United. De Nederlandse centrale verdediger wordt op die manier herenigd met zijn mentor Erik ten Hag. Beide heren werkten bij AFC Ajax samen.

The Athletic weet echter dat de transfer er is gekomen tegen de wil van Vincent Kompany. Meer zelfs: The Prince zag in de Ligt zijn defensieve leider en liet dat ook heel duidelijk blijken tegen zijn bazen.

Uiteindelijk besloot het management van Der Rekordmeister om Kompany te negeren en de Ligt te verkopen. De reden: er is in Beieren geen eensgezindheid over de voetballende kwaliteiten van de Nederlander.

Daarnaast is ook de transfersom mooi meegenomen. The Red Devils betaalden 45 miljoen euro om de Ligt naar Old Trafford te halen. Haalt Kompany met (een deel van) dat bedrag een volwaardige vervanger binnen?