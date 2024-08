Bij Cercle Brugge zijn ze zelf verbaasd: "We waren al blij met een gelijkspel"

Cercle Brugge pakte bij Wisla Krakow uit met dé stunt van de dag: 1-6. Er kan voor de Vereniging dus niks meer mislopen en ze spelen al zeker Europees voetbal tot Nieuwjaar.

Cercle-kapitein Thibo Somers scoorde en kon zijn trots moeilijk onder stoelen of banken steken. "We hadden het vooraf zeker niet gedacht. We waren al blij met een gelijkspel, maar toen we vroeg scoorden, wisten we dat we moesten doorduwen en dat hebben we ook gedaan", klinkt het bij Sporza.

Cercle pakte het heel volwassen aan. "We wisten dat we na rust scherp moesten blijven, want een tegendoelpunt zou hen meteen weer hoop geven in zo'n vol stadion. Gelukkig konden we snel de 0-4 scoren en de match doodleggen."

"We waren wel liever met een clean sheet naar huis gegaan, maar we mogen niet vergeten dat we er zelf 6 gemaakt hebben. Daar mogen we heel trots op zijn."

De Poolse tweedeklasser lokte zo'n 25.000 man naar zijn stadion"De sfeer was ongelofelijk, wat de score ook was. Je had niet het gevoel dat dit een tweedeklasser is. Het is een grote club en we zijn blij dat we dit hebben mogen meemaken."

Dit kan natuurlijk niet meer mislopen. "We moeten proberen een overwinning uit de brand te slepen. Dan is er weer een stukje geschiedenis geschreven. We zijn er nog niet zeker van, maar we hebben wel al een hele goede stap gezet richting de groepsfase van de Conference League."