Bayernlegende is alvast onder de indruk: "Dat heeft Vincent Kompany veranderd in München"

Zondag begint het echte werk voor Vincent Kompany. Dan opent Bayern München de competitie op bezoek bij Wolfsburg.

Vorige week pakte Bayern München zijn eerste officiële overwinning onder Vincent Kompany, in de beker tegen tweedeklasser Ulm. Het echte werk begint zondag, voor de competitie op verplaatsing naar Wolfsburg.

Clublegende Lothar Matthäus bekijkt aan de vooravond van de competitiestart het grote verschil tussen Vincent Kompany en zijn voorganger Thomas Tuchel.

“De sfeer tussen spelersgroep en coach is een pak beter geworden. Dat was vanaf dag één het grote probleem onder Tuchel. De persoonlijke relatie met veel spelers zat het voorbije anderhalf jaar niet goed bij Bayern”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Toch is er nog veel werk aan de winkel bij Bayern. “De verdediging heeft geen solide structuur. Ik ben verbaasd dat Matthijs de Ligt verkocht werd. Voor mij was hij de meest stabiele verdediger van de voorbije twee jaar.”

Volgens Matthaüs zal de Bundesliga spannender zijn dan ooit dit seizoen. “Vier of vijf teams zullen meedoen aan de top, zoals we de voorbije jaren in Engeland gezien hebben. Er is kampioen Leverkusen en ik reken nog steeds op Stuttgart. Ook Dortmund heeft na goeie zomertransfers het potentieel om voor het hoogste te gaan.”