Domper door oude bekende voor Carl Hoefkens in derde competitiewedstrijd aan het roer bij NAC Breda

Zaterdag stond de derde speeldag in de Eredivisie op het programma. Carl Hoefkens kende een goede start met NAC na winst tegen Ajax.

Carl Hoefkens kon bij NAC vorige week meteen een goede indruk maken. De Belgische coach won zijn eerste wedstrijd met NAC tegen het grote Ajax na een doelpunt van Jan Van den Bergh.

In de derde wedstrijd was Hoefkens op zoek naar bevestiging. NAC ontving Utrecht in het Rat Verlegh Stadion. Bij Utrecht stond Anderlecht jeugdspeler Alonzo Engwanda in de basis.

De wedstrijd begon goed voor NAC en dat werd beloond door een doelpunt. In minuut 37 trapte Boyd Lucassen de Bredanaren op voorsprong. Die voorsprong bleef lang staan tot een oude bekende daar verandering in bracht.

In blessuretijd was het uitgerekend Noah Ohio die de bordjes gelijk kon hangen. Drie minuten later krijgt NAC-middenvelder een rode kaart na een stevige charge en toen ging het snel.

Het was opnieuw Ohio die in minuut 96 zich tot matchwinnaar kon kronen na een dolle slotfase in Breda. Noah Ohio speelde nog onder Carl Hoefkens tijdens zijn periode voor Standard.

🔝 NOAH OHIO ! La recrue estivale reprend une balle après un cafouillage dans la surface de NAC et égalise. 1-1



[🎥: @PushGoals]#NACUTR pic.twitter.com/LEWvznGAQL — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) August 24, 2024