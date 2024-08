🎥 Hoefkens glundert: Belg trapt NAC naar overwinning tegen Ajax

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ajax liep in de blessuretijd een 2-1-nederlaag op tegen NAC. De ploeg van Carl Hoefkens won door een Belgisch doelpunt in de slotfase.

NAC Breda kwam op voorsprong een kwartier na de rust, maar vijf minuten later stonden de bordjes alweer in evenwicht. De partij leek op een gelijkspel af te stevenen.

Dat was echter zonder onze landgenoot Jan Van den Bergh gerekend. Het was de eerste nederlaag voor Ajax dit seizoen in de Eredivisie.

Mika Godts werd aan de kant van Ajax in de 77ste minuut vervangen door Steven Bergwijn. Onze landgenoot kreeg heel veel kritiek bij ESPN.

Het eerste doelpunt van NAC kwam er na balverlies van Godts. “Die speelde echt dramatisch”, zegt commentator Kees Kwakman. “Die grossierde in balverlies.”

De overwinning tegen Ajax is een ferme opsteker voor de promovendus die gecoacht wordt door onze landgenoot Carl Hoefkens.