Vincent Kompany is klaar voor zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga met Bayern München: "Dan zal Kompany in de toekomst kunnen werken zoals hij wil, anders niet."

Vincent Kompany leidt zondagmiddag zijn eerste wedstrijd in de Duitse Bundesliga voor Bayern München.

Op de eerste speeldag neemt Bayern München het op tegen Wolfsburg. Meteen een wedstrijd die gewonnen moet worden. Al is daar niet veel mee gezegd want bij een grootmacht als Bayern München moet elke wedstrijd gewonnen worden.

In de aanloop naar de eerste wedstrijd van Kompany sprak Sporza met de chef voetbal van BILD: Christian Falk. BILD is de grootste krant van Duitsland waarin Bayern München regelmatig aan te pas komt.

"Ik hoor in de kleedkamer dat Kompany veel vertrouwen geniet", sprak Falk. "Er wordt harder gewerkt dan voorheen. Op training én in de wedstrijden, want in het nieuwe systeem ligt de focus onder meer op hoge pressing. Bij Tuchel viel Bayern aan vanuit de defensie, terwijl het onder Kompany meer zelf dominant wil zijn. Daar houden ze hier wel van."

Al zitten er wel enkele valkuilen in het systeem van de voormalige Rode Duivel: "De defensie staat hoog, dus andere teams kunnen daarvan profiteren op de counter. Na het bekerduel zei Thomas Müller al dat er zaken zullen moeten verbeteren als ze tegen grote ploegen spelen."

Het systeem zal toch moeten werken want in München moeten kost wat kost prijzen gepakt worden. Als Kompany de prijzenkast niet kan bijvullen zal zijn avontuur in Duitsland van korte duur zijn.

"Kompany moét kampioen worden. Daar ligt voor elke Bayern-trainer de lat. En op het einde van het seizoen haalt hij maar beter ook de Champions League-finale én wint-ie de beker. (lacht) Dan zal Kompany in de toekomst kunnen werken zoals hij wil. Anders niet."